Даже Валерия не узнает: ахнете, увидев роскошную шевелюру Пригожина (фото)

Иосиф Пригожин неожиданно для фанатов отказался от образа, которому не изменял не один десяток лет. Еще в молодости продюсер лишился волос, с чем, казалось, уже давно смирился.

По всей видимости, супруг Валерии все это время мечтал снова обзавестись роскошной шевелюрой. В социальных сетях Иосиф Игоревич опубликовал фотографию, на которой запечатлен таким, что его не узнает даже законная жена — певица Валерия. Народная артистка прежде не видела любимого супруга знойным брюнетом.

Поклонники оценили кардинальное преображение знаменитости, заметив, что с волосами он выглядит гораздо моложе, чем без них. В то же время некоторые предположили, что новый стиль не более чем шутка и продюсер вряд ли покажется на людях с таким париком. К тому же ранее он примерял на себя кудри, но затем отказался от подобной накладки, вернувшись к любимой лысине.