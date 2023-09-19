Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру

Сегодня невозможно себе представить в роли д’Артаньяна кого-то другого, кроме Михаила Боярского. Но артист занял чужое место. Эту роль сыграл бы другой актер, если бы режиссер не переобулся в воздухе.

В самый последний момент Георгий Юнгвальд-Хилькевич изменил свое решение. Постановщик планировал снимать Александра Абдулова, но, увидев Боярского, дал заднюю. Тогда перед киношником встала непростая задача — честно сознаться другу, что тот не д’Артаньян его мечты.

Вместо того, чтобы пойти и открыто поговорить со знаменитостью, Юнгвальд-Хилькевич ушел в запой. За это время до Абдулова дошли слухи о том, что в картине будет сниматься Боярский.

Новость стала для него большим потрясением. Александр Гавриилович вовсю репетировал и с нетерпением ждал начала съемочного процесса, а тут такое. Режиссер пожалел, что ему пришлось отказать Абдулову, но другого выхода он не видел. Уж слишком идеально Михаил Сергеевич подходил под героя культовых романов Александра Дюма.