«Даже в ЗАГС собирались»: неудобный роман Абдулов скрывал много лет

Слухи о любвеобильности Александра Абдулова возникали как на протяжении его жизни, так и уже после смерти. Сплетники уверяли, что актер крутил романы с коллегами за кулисами и не отказывал во внимании поклонницам на гастролях. Поэтому и до сих пор регулярно появляются так называемые внебрачные дети Абдулова. Правда, ни один из них свое родство со звездой так и не подтвердил.

Как выяснилось сейчас, в прошлом у актера был роман и с представительницей известной театральной династии. Сестра Михаила Ефремова Анастасия призналась, что, когда она отдыхала в Ялте в конце 70-х, ей увлекся Александр. Актер проводил время на побережье из-за съемок в «Аленьком цветочке».

«Сашка был щедр на глупости. Даже в ЗАГС собирались», — заявила она в соцсетях.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в 1977 году Абдулов уже был женат на Ирине Алферовой. На заре их брака худрук «Ленкома» Марк Захаров мечтал «свести» свою дочь Александру с Абдуловым. Теперь же оказалось, что у Александра был реальный шанс породниться с главой МХТ имени Чехова Олегом Ефремовым. Но эту неудобную связь с дочкой артиста он предпочел скрыть.