Даже в титрах не указали: последняя роль погибшего Кости-карлика тронет до слез

Владимир Лосев прославился на весь СССР после роли Кости-карлика в картине «Последнее лето детства». Его карьера могла сложиться намного успешнее, если бы режиссеры выше оценили его талант.

Лосев стал раскрываться как многоплановый актер в зрелом возрасте, хотя начал сниматься еще в молодости. Он дебютировал в фильме «Личная жизнь Кузяева Валентина», где исполнил роль соседа. Позднее Владимир воплотил яркий образ в картине «Даурия» — здесь он сыграл купеческого сына. Однако самой известной ролью стал Костя-карлик в экранизации повести Анатолия Рыбакова. Противоречивый герой Лосева вызывал у зрителей и страх, и жалость.

Всего на счету артиста 23 фильма, однако его фамилию порой даже не указывали в титрах. Наверняка это сильно сказывалось на актерском самолюбии Владимира. Свою последнюю роль актер сыграл в картине «Челюскинцы», но ему не было суждено увидеть готовый результат. Он скончался до премьеры фильма в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала онкология. О личной жизни Лосева нет никакой информации. Вероятно, он был одинок.