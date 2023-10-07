Даже в титрах не указал: дочь снялась в одном из культовых фильмов Рязанова (фото)

Знаменитой так и не стала.

Многие звезды сегодня всячески проталкивают своих детей в шоу-бизнес, даже если те полные бездарности. Эльдару Рязанову подобное поведение было чуждо. Режиссер снял единственную дочь в своем фильме, но предпочел скрыть этот факт от публики.

Ольгу Рязанову можно увидеть в культовой ленте «Старики-разбойники». Там она воплотила дочь героя Евстигнеева. Но зрители даже не поняли, что перед ними наследница знаменитого киношника.

Рязанов не указал имя юной актрисы в титрах, поэтому ее личность долго оставалась неизвестной.

Ольга на отца обиду не затаила. Всерьез становиться актрисой она не планировала и, не обнаружив в себе драматического таланта, поступила на факультет романо-германской филологии МГУ.

Интересно, что появляться в кадре дочь Эльдара Александровича не стремилась, зато любила наблюдать за творческим процессом со стороны. Чтобы не лишать девочку такой возможности, режиссер часто брал ее с собой на съемки.