Даже в титрах не было: спорим, вы не узнали молодого Басова в этом известном фильме

Владимир Басов за годы карьеры снялся в десятках известных фильмов. Зрители восторгались его игрой в «Приключениях капитана Врунгеля», в музыкальной сказке «Чиполлино» или в лирической комедии «По семейным обстоятельствам». При этом мало кто знает, с какого фильма началась кинокарьера знаменитости.

Дело в том, что во ВГИК Басов поступал не на актерский, а на режиссерский факультет. И одной из первых его работ стала военная лента «Школа мужества», над которой он работал вместе с Мстиславом Корчагиным. Но во время работы коллега Басова скончался в автокатастрофе, поэтому молодому режиссеру пришлось самостоятельно заканчивать фильм.

И именно «Школа мужества» стала первой лентой, в которой будущая звезда экрана снялся. В нескольких сценах он исполнил роль поручика-адъютанта, и его появление было настолько незначительным, что он даже не появился в титрах.

Уже в следующем году он появился в исторической ленте «Падение эмирата», а в лирической комедии «Я шагаю по Москве» он уже работал в статусе всесоюзной звезды.