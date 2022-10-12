Даже в СССР такого не было: за что в Китае запретили «Назад в будущее»

Фантастический фильм «Назад в будущее» рассказывает зрителям историю о путешествии во времени доктора Брауна и обычного школьника Марти Макфлая. Лента практически сразу стала легендой и до сих пор вдохновляет кинематографистов со всего мира. Однако зрителям Китая так и не удалось увидеть фильм в своих кинотеатрах.

Дело в том, что в стране действуют весьма строгие правила цензуры. Одно из них напрямую связано с путешествиями во времени, так как они противоречат официальным заявлениям партии. В стране нельзя показывать события, которые могли бы произойти, а любые изменения истории — это искажение исторических фактов. Все это идет в разрез со словами руководства КНР, которое всегда говорит лишь правду. Поэтому такие изменения — это намеренное искажение правды. Так что путешествия во времени запрещены даже исключительно в художественных целях, если они не затрагивают историю самого Китая.

В итоге картину и два ее продолжения запретили показывать в кинотеатрах. Чиновники пытались бороться за воспитание граждан и не давать им даже малейший повод сомневаться в официальной позиции партии.