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Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят

23 сентября 2023 15:00
Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят

Артист предпочитает не вспоминать о провальной картине.

90-е были эпохой слома цензуры и творческих экспериментов. На экранах в больших количествах появились мат и «обнаженка». Правда, абсолютная свобода не сделала картины более талантливыми и профессиональными. Эротическая мелодрама «СекСказка» стала позором для Сергея Жигунова, исполнившего в киноленте главную роль.

Картина начинается с того, что застенчивый парень Макс встречает красотку Диану. Под личиной миловидной дамы в исполнении Людмилы Гурченко скрывается сам дьявол. Обольстительница предлагает сыграть юноше в игру и соблазнить несчетное количество барышень. Герой с интересом решается на любовное приключение.

Экранизацию рассказа Владимира Набокова нельзя назвать удачной. Фильм разнесли и зрители, и критики. Неудивительно, что спустя три десятилетия о неудачном эксперименте режиссера Елены Николаевой благополучно забыли.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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