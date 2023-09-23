Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят

90-е были эпохой слома цензуры и творческих экспериментов. На экранах в больших количествах появились мат и «обнаженка». Правда, абсолютная свобода не сделала картины более талантливыми и профессиональными. Эротическая мелодрама «СекСказка» стала позором для Сергея Жигунова, исполнившего в киноленте главную роль.

Картина начинается с того, что застенчивый парень Макс встречает красотку Диану. Под личиной миловидной дамы в исполнении Людмилы Гурченко скрывается сам дьявол. Обольстительница предлагает сыграть юноше в игру и соблазнить несчетное количество барышень. Герой с интересом решается на любовное приключение.

Экранизацию рассказа Владимира Набокова нельзя назвать удачной. Фильм разнесли и зрители, и критики. Неудивительно, что спустя три десятилетия о неудачном эксперименте режиссера Елены Николаевой благополучно забыли.