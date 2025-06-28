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Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

28 июня 2025 16:40
Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

Персонажи лишились логики, а я познал, что такое корейский стыд.

Буря эмоций и вечный вопрос: а зачем это было снимать? Так прошли мои обсуждения финала третьего сезона «Игры в кальмара» с друзьями, после запойного просмотра ожидаемого хита.

И если первые эпизоды сериала Netflix еще держали градус, то ближе к шестой серии у меня просто сдали нервы. Объясняю, почему.

Сбросим его? Нет, будем болтать 10 минут

Кульминация, которая должна была стать напряженной драмой, обернулась бессмысленным словесным потоком. Игроки стоят на огромных каменных постаментах и без умолку трещат о том, кого скинуть первым. Зачем говорить о демократии, если у вас численный перевес.

Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

При этом один из них, находится в полубреду и стоит у края платформы. Видят ли это? Да! Используют ли возможность? Нет!

Ведь тогда бедняга не увидит в бреду девушку которую предал и не спросит, почему он всегда становится козлом отпущения.

Воин с IQ детсадовца

Охранница ведет себя как человек, который наигрался в Hitman на новичке. Она легко убивает коллег, но не может думать на два шага вперед. Зачем было вести старшего охранника в кабинет Фронтмена, если достаточно было снять маску с его бездыханного тела?

Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

Ответ очевиден: тогда сократится хронометраж, ее не ранят и зритель не будет переживать. В итоге она устраивает смертельный балет на виду у камер. Итог: почти погибла, спалила архив, а маску надела в конце. Браво, апофеоз глупости.

Таймер? Кнопка? Забудьте, герой должен умереть

В финале никто не нажимает кнопку, начиная третий раунд, двое дерутся у пропасти. Ки Хун и отец ребенка сражаются не на жизнь, а на смерть. Хотя потенциально это было не нужно. У героев был один из игроков, который мог бы стать жертвой, задержи они его силой.

Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

Да и убивать младенца Ли Мег Ги было не нужно, хотя его и пытаются выставить монстром. Зачем это делать, если можно убить 456-го, остаться с ребенком победителями и забрать весь выигрыш себе, на правах отца. Нелогично.

Финальный жест Ки Хуна

Даже в «Голодных играх» финал логичнее. Китнисс и Питт не убили друг друга, решили покончить с игрой и создатели остановили их, ведь это не зрелищно. Но Ки Хун ленту явно не смотрел. Вместо того чтобы закончить игру без победителей, пригрозив уйти вместе с ребенком, он решил пожертвовать собой.

Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

Почему-то есть ощущение, что организаторы позволили бы остаться в живых двоим. Как и VIP, которым нужна победа героев из-за ставок.

Ужасно глупый коп

Персонаж, который мог бы всё изменить, слепо доверяет капитану. Хван Джун Хо отвратительный полицейский, неспособный мыслить критически и подозревать людей, даже когда его натолкнут на мысль.

Он не думает, не действует, а когда добирается до брата и просто кричит тому в спину, не предпринимает никаких действий. Спрашивается, и зачем все это было.

Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

По итогу, концовка третьего сезона пытается выдавить из нас эмоции и справляется с этим. Но делает это не элегантно, а топорно. Сказывается тот факт, что создателя попросили написать историю как можно скорее, но гениальных сюжетных решений нет и в помине.

«Мы не лошади, мы — люди»: новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами).

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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