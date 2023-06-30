Даже в 85 секс-символ: как сейчас выглядит Челентано, от которого сходили с ума советские женщины

Адриано Челентано давно завершил актерскую карьеру. Но это не мешает ему оставаться секс-символом. В свои 85 лет звезда экрана по-прежнему полон сил и энергии, а женщины при виде него томно вздыхают.

Знойный итальянец признался, что бросил кино, поскольку ему надоело сниматься. К тому же актер хочет, чтобы зрители наслаждались старыми фильмами с его участием, а не плевались от новых. Сегодня Челентано сосредоточен на музыкальной, а также режиссерской и продюсерской деятельности.

Меж тем он остается эффектным красавцем, который даст фору и молодым мачо. Поклонники гадают, в чем секрет, но артист не спешит раскрывать карты. Некоторые предполагают, что Челентано сохранил потрясающую форму благодаря тому, что регулярно сдает кровь. К слову, актер является почетным донором Италии и призывает всех последовать его примеру.