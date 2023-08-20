Даже в 76 лет Варлей не носит парик: секрет пышной шевелюры пригодится каждой

Пока многие селебрити прячут три пера за искусственными накладками, Наталья Варлей восхищает всех шикарными локонами. Артистка рассказала, что именно помогает ей не растерять природную красоту своей шевелюры.

Долгие годы звезда «Кавказской пленницы» носит одну и ту же стрижку, которая пользовалась бешеной популярностью среди советских женщин. Но секрет не только в этом.

В шоу «Ты не поверишь!» 76-летняя знаменитость призналась, что каждое утро следует одному ритуалу, доступному каждой представительнице слабого пола.

Наталья Владимировна делает гимнастику, а после принимает горячую ванну.

И при этом обязательно моет голову.

Варлей уточнила: никакие обстоятельства не могут помешать этим простым гигиеническим процедурам. Любимая многими актриса уверена, что привычка держать волосы в чистоте и позволила ей сохранить их густоту и здоровье.