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Даже в 52 года Хмельницкая идеально выглядит в купальнике: хитрость вот в чем

14 августа 2023 14:15
Даже в 52 года Хмельницкая идеально выглядит в купальнике: хитрость вот в чем

Звезда легких путей не ищет.

Алена Хмельницкая из тех женщин, на которых хочется равняться. Актриса родила двух дочерей, но сохранила стройную фигуру. И с годами звезда, как хорошее вино, становится только лучше.

Знаменитости 52 года, но в ее социальных сетях иногда появляются фотографии в купальниках. Стесняться артистке нечего: ее фигура вызывает мужское восхищение и женскую зависть. Хмельницкая не скрывает, что именно помогает ей, вопреки возрасту, оставаться тонкой и звонкой.

Однажды поклонники спросили актрису, в чем ее секрет красоты. Оказалось, что хитрость, к которой прибегает звезда, стара как мир. Чтобы, как и Хмельницкая, шикарно выглядеть, разменяв шестой десяток, придется постараться. Она призналась, что придерживается строгих ограничений в питании. Но и это еще не все. На помощь знаменитости приходит спорт.

Впрочем, артистка дала понять, что с физической активностью не переусердствует.

Даже в 52 года Хмельницкая идеально выглядит в купальнике: хитрость вот в чем

«Всякие тренировки и йога», — отметила Хмельницкая.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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