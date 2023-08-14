Даже в 52 года Хмельницкая идеально выглядит в купальнике: хитрость вот в чем

Алена Хмельницкая из тех женщин, на которых хочется равняться. Актриса родила двух дочерей, но сохранила стройную фигуру. И с годами звезда, как хорошее вино, становится только лучше.

Знаменитости 52 года, но в ее социальных сетях иногда появляются фотографии в купальниках. Стесняться артистке нечего: ее фигура вызывает мужское восхищение и женскую зависть. Хмельницкая не скрывает, что именно помогает ей, вопреки возрасту, оставаться тонкой и звонкой.

Однажды поклонники спросили актрису, в чем ее секрет красоты. Оказалось, что хитрость, к которой прибегает звезда, стара как мир. Чтобы, как и Хмельницкая, шикарно выглядеть, разменяв шестой десяток, придется постараться. Она призналась, что придерживается строгих ограничений в питании. Но и это еще не все. На помощь знаменитости приходит спорт.

Впрочем, артистка дала понять, что с физической активностью не переусердствует.