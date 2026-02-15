Оповещения от Киноафиши
Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом»

15 февраля 2026 10:23
Создатели обманули зрителей, а сам зверек единственного друга.

Есть вещи, которые мы в детстве приняли за аксиому: Волга впадает в Каспийское море, трава зелёная, а Чебурашка не умеет читать. Последнее, кстати, не так очевидно, если сесть и пересмотреть все серии подряд. Потому что создатели культового мультфильма то ли сами запутались, то ли решили, что советские дети не заметят подвоха. А подвох там знатный.

Давайте по порядку. В первой же серии ушастый зверь, только что извлечённый из коробки с апельсинами, демонстрирует чудеса грамотности. Он читает объявление на телефонной будке. Потом уверенно находит дверь с табличкой «Гена» — мало того что буквы узнал, так ещё и понял, что это имя, а не просто набор символов.

А в финале серии Чебурашка при всех вслух разбирает письмо от Шапокляк: «Я больше не буду». Чётко, по словам, с пониманием смысла.

Во второй серии — закрепление материала. Чебурашка по слогам выдаёт пионерский лозунг на плакате. Без запинки, без ошибок. Всё, вопрос закрыт: зверь образованный, кириллицу освоил, может хоть «Мурзилку» выписывать.

А теперь четвёртая серия. Гена улетал по делам, соскучился, шлёт домой телеграмму: мол, встречай, скоро буду. Прилетает — в аэропорту пусто. Гена в недоумении: как так, ведь Чебурашка должен был получить сообщение. Добирается до дома, спрашивает. И тут выясняется страшное: Чебурашка телеграмму действительно получил, но якобы читать он не умеет.

«Чебурашка лживое существо», — пишут современные подростки, решившие изучить мультфильм.

На деле ушастый даже не попытался её прочитать. Просто положил и ждал, пока Гена вернётся, не желая ехать и встречать друга. Остаётся одно логичное объяснение, не порочащее зверя: между второй и четвёртой сериями Чебурашка каким-то образом потерял навык.

Но если серьёзно, то это чистой воды киноляп. Создатели в первых сериях наделили персонажа способностью читать, чтобы двигать сюжет, а в четвёртой им понадобился драматургический повод для школьной линии. И они просто забыли, что Чебурашка уже обучен грамоте. Или надеялись, что дети не пересматривают старые серии перед новыми.

Фото: Кадр из серии мультфильмов и фильмов о «Чебурашке»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
