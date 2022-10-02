Даже титров не заслужила: о знаменитой певице забыли из-за Гузеевой

Главную роль в фильме «Жестокий романс» сыграла тогда никому неизвестная актриса Лариса Гузеева. Гузеева совсем не походила на свою утонченную героиню: артистка носила рваные джинсы, курила «Беломор» и не могла избавиться от уральского говора. Из-за особенностей произношения актрису пришлось переозвучить: говорила за Ларису Гузееву Анна Каменкова, а пела — цыганка Валентина Пономарева.

Поначалу Пономарева не хотела исполнять романсы для фильма, потому что с таким репертуаром исполнительница работала нечасто. Но в итоге загорелась картиной и ездила на студию звукозаписи, несмотря на высокую температуру. Но старания певицы не окупились.

Имя Валентины Пономаревой даже не указали в титрах – из-за чего она серьезно обиделась на Рязанова. В то время указывать исполнителей песен в фильмах было необязательно, поэтому Эльдар Рязанов и не вспомнил о певице. С тех пор многие думают, что романсы в картине поет сама Лариса Гузеева.