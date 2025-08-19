Меню
Даже те, кто сотни раз смотрел советское кино, завалят этот тест: угадайте военный фильм по фразе о войне

19 августа 2025 13:46
7 вопросов и ни единого шанса на ошибку. 

В советском кино о войне главное всегда было не оружие, а человек. Камера ловила не только залпы артиллерии, но и дрожь в голосе солдата, взгляд матери, молчание отряда после очередной потери. Калатозов, Бондарчук, Шукшин и десятки других мастеров умели через простую фразу передать философскую мысль.

Именно поэтому реплики героев из фильмов о Великой Отечественной разлетелись по стране и стали почти народными пословицами. Одни — горькие, другие — ироничные, третьи — пронзительно честные.

Этот тест — проверка, насколько запали вам в душу хиты советского военного кинематографа. Сумеете ли вы по одной-единственной реплике узнать фильм или же память уже подводит вас?

Попробуйте пройти испытание на память и внимание. Семь фраз — семь легендарных фильмов. Настоящий поклонник советского кино должен набрать 7 из 7.

Фото: Кадр из фильма «Офицеры» (1971)
Игорь Мустафин
