Даже Тарантино не знает, почему «Бешеные псы» называются именно так: нашел три главных версии – одна страннее другой

Легендарный триллер про ограбление, в котором мы не видим ограбления.

Название дебютного фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы» – одна из главных загадок в его карьере. Сам режиссёр за три десятилетия так и не дал однозначного ответа, предпочитая мистификацию и отговорки в стиле «это не название, это чувство». Но за этим броским, «цепляющим» словосочетанием скрывается несколько правдоподобных теорий, каждая из которых по-своему отражает суть культовой криминальной драмы.

Версия 1: Ошибка в видеопрокате (самая популярная)

Самая известная легенда гласит, что название родилось из курьёза. Когда Тарантино работал в видеопрокате, он (или его девушка) рекомендовал клиенту французскую драму Луи Маля «Au revoir les enfants» («До свидания, дети»).

Плохо расслышав, клиент переспросил: «Что, «Reservoir Dogs»?». Эта игра слов – «ресервуар» (reservoir) вместо «ревуар» (au revoir) – так понравилась Квентину, что он забрал её себе.

Есть и другой вариант: что название – гибрид этого французского фильма и хоррора Сэма Пекинпы «Straw Dogs» («Соломенные псы»).

Версия 2: «Сосуд с преступниками» (самая логичная)

Если разобрать словосочетание буквально, всё встаёт на свои места (ну или нам так кажется). «Reservoir» – это резервуар, вместилище, ёмкость. «Dogs» на криминальном сленге часто означает «преступники», «негодяи» или даже «крысы» (стукачи).

Получается – «сосуд с преступниками».

Идеально описывает суть фильма, действие которого после провала ограбления происходит в основном в тесном, душном складе, где герои-«псы» (с кличками Мистер Белый, Розовый, Блондин) загнаны в угол и вынуждены выяснять, кто среди них «крыса».

Эту версию косвенно подтверждал и сам Тарантино, рассказывая, что видел стопку непрочитанных сценариев в одной компании, которые «боролись за внимание, как собаки в резервуаре».

Версия 3: Образная (самая поэтичная)

Поклонники предлагают и более метафорическое прочтение. Резервуар – это место, куда стекаются ручьи и реки. Так и герои-преступники, пришедшие из разных «ручьёв» жизни, сходятся в одном месте для «большого дела».

Они – голодные, «жаждущие» псы, пришедшие к водопою (резервуару с деньгами), чтобы утолить жажду наживы. Впрочем, в этой теории есть изъян: самого ограбления мы, по знаменитому принципу Тарантино, так и не видим.

Так какая же версия правильная? Скорее всего, истина где-то рядом – в смешении всех трёх вариантов. Тарантино услышал случайную фразу, в голове сложился яркий образ, который идеально лег на сюжет о преступниках в ловушке.

Ну или режиссер просто любит, когда зрители ломают голову.

Как и с содержимым чемоданчика в «Криминальном чтиве», тайна названия «Бешеных псов» навсегда останется частью магии его кино. Главное, что это название вошло в историю – дерзкое, странное и абсолютно незабываемое.

