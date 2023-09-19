Даже таблетки не пьет: как отшельница Агафья уже дожила до 79 лет без благ цивилизации

В апреле Агафья Лыкова встретила 79-й день рождения. Она единственная, кто остался в семье старообрядцев, которая бежала в тайгу от большевиков. Отшельница тщательно соблюдает «тятенькины заветы» — список запретов, составленный ее отцом.

Карп Осипович строго регламентировал жизнь своих близких вдали от благ цивилизации. Так, его дети не знали, что такое табак и алкоголь, крайне редко мылись, всегда обедали только в одиночку, не принимали помощь от тех, с кем имели духовные разногласия, обрабатывали землю исключительно мотыгой и никогда — лопатой. К тому же никогда не притрагивались к «мирским», чтобы не подцепить какую-нибудь болезнь. Если же прикосновения избежать не удавалось, полагалось омыть руки водой.

Среди других предписаний от главы семейства, как сообщает «Комсомольская правда», значилось: не принимать лекарства. Если Агафья чувствует недомогание, то лечится целебными сборами. При этом Лыкова хворает редко. Чтобы выжить в тайге, нужно много работать, а значит, болеть некогда. И как твердят очевидцы, выглядит старушка на лет 10-15 моложе своих ровесников «из мира».