Даже сын крутит пальцем у виска: из «Ленкома» пришли тревожные вести о Поргиной

Противостояние вдовы Николая Караченцова и главы «Ленкома» Марка Варшавера продолжает набирать обороты. Все последние годы под сводами театра бушуют яростные скандалы. Людмила Поргина недовольна политикой директора и считает, что ее специально задвигают в массовку и не предлагают достойных ролей в спектаклях.

А не так давно артистка и вовсе заявила о своем желании уволиться из «Ленкома». Поргина посчитала зарплату в 40 тысяч рублей смехотворной. Правда, до сих пор соответствующего заявления от актрисы Варшавер так и не получил. Директор театра открыто говорит о том, что состояние Поргиной внушает тревогу, ведь она ведет себя не очень адекватно из-за постоянного хамства, ругани и сколков.

Более того, как добавил Варшавер в беседе с порталом Teleprogramma, поведением актрисы недовольны и ее близкие. Например, единственный сын Поргиной Андрей Караченцов давно просит ее перестать провоцировать эти конфликты.