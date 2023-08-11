Даже сын крутит пальцем у виска: из «Ленкома» пришли тревожные вести о Поргиной
Поведение артистки вызывает беспокойство у близких.
Противостояние вдовы Николая Караченцова и главы «Ленкома» Марка Варшавера продолжает набирать обороты. Все последние годы под сводами театра бушуют яростные скандалы. Людмила Поргина недовольна политикой директора и считает, что ее специально задвигают в массовку и не предлагают достойных ролей в спектаклях.
А не так давно артистка и вовсе заявила о своем желании уволиться из «Ленкома». Поргина посчитала зарплату в 40 тысяч рублей смехотворной. Правда, до сих пор соответствующего заявления от актрисы Варшавер так и не получил. Директор театра открыто говорит о том, что состояние Поргиной внушает тревогу, ведь она ведет себя не очень адекватно из-за постоянного хамства, ругани и сколков.
Более того, как добавил Варшавер в беседе с порталом Teleprogramma, поведением актрисы недовольны и ее близкие. Например, единственный сын Поргиной Андрей Караченцов давно просит ее перестать провоцировать эти конфликты.
«Даже он ей заявляет: „Ну как так можно? Тебе не стыдно?“», — рассказал Варшавер.