Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже стыдно рассказывать спустя столько лет: во «Властелине колец» безбожно наврали про Боромира и Фарамира (бедный Толкин)

Даже стыдно рассказывать спустя столько лет: во «Властелине колец» безбожно наврали про Боромира и Фарамира (бедный Толкин)

5 июля 2025 07:29
Даже стыдно рассказывать спустя столько лет: во «Властелине колец» безбожно наврали про Боромира и Фарамира (бедный Толкин)

Те, кто читал книги, поймут, о чем речь.

Когда Питер Джексон переносил «Властелина колец» на экран, ему пришлось переделывать некоторых персонажей под требования динамики. Самое радикальное превращение произошло с Фарамиром, младшим сыном наместника Гондора. В романе Толкина это едва ли не квинтэссенция человеческого благородства: увидев Кольцо, он без колебаний объявляет, что «такого дара не возьмёт даже ради славы отца». В киноверсии герой сперва становится одержим идеей преподнести реликвию Денетору как доказательство собственной значимости. Этот сюжетный вираж меняет не только характер персонажа, но и драматургию всего второго фильма.

Благородный рыцарь книги

Даже стыдно рассказывать спустя столько лет: во «Властелине колец» безбожно наврали про Боромира и Фарамира (бедный Толкин)

На страницах «Двух крепостей» Фарамир сразу подчёркивает отличие от погибшего брата: «Я не стану делать того, к чему он прибег бы с радостью». Он освобождает Фродо и Сэма, снабжает их провиантом, берёт на себя риск перед орочьими патрулями и тем самым демонстрирует, что среди людей ещё есть силы, неподвластные соблазну. Для Толкина эта сцена — доказательство: не вся человеческая природа прогнила под тенью Саурона.

Колеблющийся воин фильма

Даже стыдно рассказывать спустя столько лет: во «Властелине колец» безбожно наврали про Боромира и Фарамира (бедный Толкин)

Джексон же превращает сюжет в дополнительную линию отцовского давления: пленённые хоббиты, Кольцо как билет к признанию, марш в разорённый Осгилиат и лишь под ударами назгулов — резкое прозрение. На экране Фарамир проходит тот же «испытательный коридор», что Боромир, и выходя из него, будто заслуживает зрительского доверия заново. Режиссёр признавался: «Нам нужна была ещё одна точка напряжения, ведь кино питается конфликтом».

Что теряет и что выигрывает история

Даже стыдно рассказывать спустя столько лет: во «Властелине колец» безбожно наврали про Боромира и Фарамира (бедный Толкин)

Киновариант даёт яркую сцену у разрушенного Осгилиата, добавляет мотивацию для Денетора, но жертвует редким примером безусловной стойкости. В книге хоббиты чувствуют, что встречают человека, способного сказать «нет» без оглядки; в фильме они спасаются лишь чудом. С точки зрения темпа это работает: напряжение не снижается ни на минуту. С точки зрения философии Толкина — пропадает луч надежды, что человек может не только пасть, но и устоять без кровавого катарсиса.

Итог: цена одной сценарной правки

Даже стыдно рассказывать спустя столько лет: во «Властелине колец» безбожно наврали про Боромира и Фарамира (бедный Толкин)

Фарамир романа и Фарамир фильма — два разных вектора: первый доказывает силу человеческого духа, второй подчёркивает, как тяжело оставаться верным, когда все — даже лучшие — готовы согрешить. И то, и другое важно для драматургии, но выбор Джексона лишает зрителя одного тихого, но сильного подтверждения, что в Средиземье всё ещё есть люди, которым не нужна победа любой ценой. Именно поэтому поклонники книги до сих пор вздыхают: «Жаль, что этот Фарамир не дошёл до титров в первозданном виде».

А здесь мы писали «про» и советовали три крутых мини-сериала о борьбе за власть.

Фото: Кадры из серии фильмов «Властелин колец»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Читать дальше 21 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше