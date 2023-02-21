Даже страшно стало: как сейчас выглядит Гнида из «Кадетства», постоянно попадающий в жуткие скандалы

Глядя на 31-летнего Кирилла Емельянова, невольно вспоминаешь Оскара Уайлда и его роман «Портрет Дориана Грея». С момента премьеры первого эпизода сериала о суворовцах прошло 17 лет, столько же — с широкого проката «Сволочей», где Емельянов сыграл подлого вора-форточника. Ни время, ни многочисленные романы и скандалы словно не властны над актером.

Сказать, что Гнида из «Кадетства» заботится о своем здоровье и внешности, язык не повернется. Еще на съемочной плошадке юный парень удивлял коллег желанием прожигать весь гонорар на клубных тусовках — с дорогим алкоголем и женщинами гораздо старше. Через два года Емельянов женился на актрисе Екатерине Директоренко. В браке появилось двое детей, но союз распался из-за несовпадения характеров. Алиментов экс-супруге пришлось добиваться через суд.

После разрыва с женой артисту приписывали множество романов, в том числе с Аленой Водонаевой. В 2020 году он снова попал на первые полосы газет, когда избил фельдшера приехавшей за ним скорой. Позже Кирилл подрался с собственным другом и напился до такого состояния, что не смог приехать на свой спектакль.

Разгульный образ жизни не согласуется с отсутствием возрастных изменений и свежей кожей, которую артист демонстрирует подписчикам. Поклонники отмечают, что это выглядит пугающе.