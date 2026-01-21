Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже Стивен Кинг советует срочно смотреть этот русский сериал: американцы оценили его на 7 из 10

Даже Стивен Кинг советует срочно смотреть этот русский сериал: американцы оценили его на 7 из 10

21 января 2026 15:01
Даже Стивен Кинг советует срочно смотреть этот русский сериал: американцы оценили его на 7 из 10

Российские сериалы редко пробиваются к западной аудитории, а уж тем более получают похвалу от мастеров жанра.

Но постапокалиптическая драма «Эпидемия» с Викторией Исаковой и Кириллом Кяро в главных ролях — исключение.

Сюжет разворачивается в Москве, охваченной неизвестным вирусом. Электричество отключено, деньги обесценились, выжившие дерутся за еду и бензин. Главный герой Сергей вынужден вытащить из умирающего города бывшую жену с сыном, хотя та его ненавидит. Вместе с новой возлюбленной, её ребёнком-аутистом, собственным отцом и наглыми соседями он отправляется в смертельно опасное путешествие — к охотничьему домику на острове в Карелии.

Даже Стивен Кинг советует срочно смотреть этот русский сериал: американцы оценили его на 7 из 10

Первый сезон вышел в 2018-м — за два года до реальной пандемии. Всего снято 16 серий в двух сезонах. На «Кинопоиске» рейтинг картины — 7,8, на IMDB — 7,2 из 10.

Когда сериал появился на Netflix, его заметил Стивен Кинг. В октябре 2020-го он написал в соцсетях:

«"Эпидемия" — чертовски неплохой русский сериал на Netflix. Четыре вещи, которые надо знать: там чума; там много снега и холода; все пьют водку; слабенький спойлер: маленький ребёнок — та ещё заноза».

Американские зрители тоже оценили проект.

«Если бы меня попросили описать этот сериал, я бы сказал, что это смесь "28 дней/недель спустя" и "Заражения" с уникальным русским колоритом», — написал один из пользователей IMDB. — «Я никогда раньше не смотрел российские проекты, и этот задал высокую планку».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Читать дальше 20 февраля 2026
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» «Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» Читать дальше 20 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» 5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше