Даже Стивен Кинг советует срочно смотреть этот русский сериал: американцы оценили его на 7 из 10

Российские сериалы редко пробиваются к западной аудитории, а уж тем более получают похвалу от мастеров жанра.

Но постапокалиптическая драма «Эпидемия» с Викторией Исаковой и Кириллом Кяро в главных ролях — исключение.

Сюжет разворачивается в Москве, охваченной неизвестным вирусом. Электричество отключено, деньги обесценились, выжившие дерутся за еду и бензин. Главный герой Сергей вынужден вытащить из умирающего города бывшую жену с сыном, хотя та его ненавидит. Вместе с новой возлюбленной, её ребёнком-аутистом, собственным отцом и наглыми соседями он отправляется в смертельно опасное путешествие — к охотничьему домику на острове в Карелии.

Первый сезон вышел в 2018-м — за два года до реальной пандемии. Всего снято 16 серий в двух сезонах. На «Кинопоиске» рейтинг картины — 7,8, на IMDB — 7,2 из 10.

Когда сериал появился на Netflix, его заметил Стивен Кинг. В октябре 2020-го он написал в соцсетях:

«"Эпидемия" — чертовски неплохой русский сериал на Netflix. Четыре вещи, которые надо знать: там чума; там много снега и холода; все пьют водку; слабенький спойлер: маленький ребёнок — та ещё заноза».

Американские зрители тоже оценили проект.