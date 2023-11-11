Даже советский фильм далек от идеала: англичане смеются, когда видят эти ляпы в «Шерлоке Холмсе»

Советская экранизация произведений Артура Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона по праву считается одной из самых лучших. Вот уже несколько поколений зрителей осыпают телевизионные фильмы комплиментами, однако даже в них можно обнаружить весьма серьезные ошибки.

Так, практически во всех эпизодах публике показывают дом на Бейкер-стрит, который снимают сыщик и его верный друг. И в кадре он предстает весьма опрятным, как и весь район в целом. На самом же деле этот район Лондона в эпоху Холмса славился своей грязью, так как еще недавно там разводили свиней и делали компост. Поэтому жилье там не считалось престижным, улицы вряд ли можно было назвать опрятными, а соседи не отличались высокими манерами.

К тому же сама квартира была самой дешевой из тех, что можно снять в городе. У нее, как указано в описании самого Конан Дойля, лишь два окна на фасаде, из-за чего ее можно было отнести лишь к самому последнему разряду.

Таким образом, внешний вид жилища, который наблюдали советские и иностранные зрители, далек от действительности. По задумке автора, главные герои точно не жили на такой опрятной улице, что нередко замечают англичане, знающие многовековую историю Лондона.