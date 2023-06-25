Даже соски видно: самая сексуальная звезда «Интернов» порадовала фанатов пикантным фото

Самой известной ролью Лидии Арефьевой стала психиатр Ирина в медицинском сериале «Интерны». Благодаря шоу число ее поклонников увеличилось в разы, и о талантах артистки заговорила вся страна.

Так, преданные фанаты не пропускают ни одну публикацию в блогах Арефьевой. Более 300 тысяч человек внимательно следят за всеми записями артистки, а сама она старается радовать фанатов весьма смелыми записями. Например, не так давно звезда экрана поделилась серией чувственных кадров, на которых похвасталась своими формами.

Как отметили пользователи Сети, на снимках Арефьева затмевает многих своих телевизионных коллег. Откровенные фотографии вызвали у фанатов лишь восторг, а в комментариях можно увидеть сотни комплиментов от преданных поклонников.