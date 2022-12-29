Даже смотреть стыдно: таким Бориса Корчевникова вы точно не видели (фото)

Сегодня Борис Корчевников наиболее известен как телеведущий и интервьюер. Программа «Жизнь и судьба», в ходе которой звезда экрана общается со знаменитостями, пользуется большой любовью зрителей.

Между тем многие забывают о том, что Корчевников еще и актер. Впервые на экранах он появился в 1997 году, сыграв в фильме «Матросская тишина». Наибольшую известность артисту принес сериал «Кадетство», в котором он воплотил суворовца Илью Синицына, тут же покорившего сердца зрительниц.

Через год после завершения проекта Корчевников засветился в фильме «Тариф новогодний». В ленте он воплотил Пашку, и порой на актера в кадре попросту стыдно смотреть. Например, в одной из сцен он красуется в костюме оленя. Как бы там ни было, лента пришлась большинству зрителей по душе. Многие отмечают, что соскучились по качественному российскому кино, каким и является детище Евгения Бедарева.