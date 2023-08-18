Даже смотреть неприятно: это популярное в СССР блюдо сейчас мало кто рискнет попробовать

Советская культура благодаря своему многообразию подарила уйму уникальных рецептов и гастрономических изысков. И если некоторые из них прижились и стали по-настоящему популярны, то другие пугают даже самых стойких.

Так, в течение многих лет по всему Советскому Союзу были распространены пельмени в чае или банштацай. Блюдо, появившееся у народов Монголии, представляет собой бульон, состоящий из жирного молока, воды, непосредственно заварки и мясных пельменей.

Как отмечают энтузиасты, которым удалось попробовать банштацай, блюдо отличается непривычным вкусом и сытостью. Одной порции пельменей может хватить на целый день. При этом многие отмечают, что пельмени в чае по-настоящему пугают их. Они вряд ли бы рискнули попробовать блюдо, хотя в Монголии и Средней Азии оно распространено до сих пор.