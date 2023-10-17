Даже смотреть неловко: в «Гусарской балладе» есть весьма пикантный эпизод

Первой ролью Ларисы Голубкиной стала комедия Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ленте классика советского кино она перевоплотилась в целеустремленную Шуру Азарову и решилась на весьма пикантную сцену, не побоявшись испортить себе репутацию.

Дело в том, что большую часть фильма Шура появляется в кадре в форме гусара. Девушка так стремится защищать родину от Наполеона, что идет на риск и не боится возможного наказания. Но Михаил Кутузов в исполнении Игоря Ильинского все же узнает: в его полку тайно служит девушка, переодетая в мужчину. И в одном из эпизодов он старательно осматривает переодетую Шуру, пытаясь узнать, является она девушкой или юношей.

До сих пор зрители приходят в смущение от яркого эпизода. И уже несколько поколений поклонников осыпают комплиментами 22-летнюю артистку, которая согласилась на забавную сцену, ставшую настоящим украшением комедии.