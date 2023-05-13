Даже смотреть неловко: дочь Ефремова одним фото доказала, что уже не ребенок

Михаил Ефремов — отец шестерых детей. Нередко наследники известного актера оказываются в центре всеобщего внимания. На этот раз отличилась 18-летняя Вера, рожденная в последнем браке артиста.

В прошлом году она стала студенткой престижного ВУЗа. Выбор девушки пал на Высшую школу экономики, где один год обучения стоит более 600 тысяч рублей. Однако это далеко не единственный повод говорить о том, что Вера стала уже совсем взрослой.

На днях дочь Ефремова опубликовала в своих социальных сетях такую фотографию, на которую даже смотреть неловко. Перед камерой она позировала в рубашке и короткой юбке, не скрывающей черные капроновые чулки. Впрочем, смутить интернет-пользователей столь откровенным и провокационным аутфитом не удалось.