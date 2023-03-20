Даже смотреть на это неприятно: Кира Найтли ошарашила народ нелепым нарядом (фото)

Кира Найтли известна как одна из самых успешных актрис в мире. Она регулярно сотрудничает с именитыми режиссерами, а дизайнеры и фотографы восторгаются ее красотой, предлагая сотрудничество с самыми известными модными домами. При этом сама Найтли далеко не всегда может похвастаться удачно подобранным образом.

Так, несколько дней назад артистка оказалась в объективах папарацци во время своей прогулки по Нью-Йорку. Для отдыха она выбрала серый свитер и юбку от «Валентино», украшенную тысячами длинных белоснежных нитей, напоминающих волосы.

Необычный наряд шокировал поклонников. Многие признались, что Найтли в этой юбке похожа на растение, а другие отметили, что один лишь вид «волос» вызывает у них отвращение. Также многие фанаты порекомендовали артистки сменить стилиста.