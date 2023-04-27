Даже смотреть больно: куда пропала дочь Клары Лучко после смерти матери

В первом браке Клары Лучко с Сергеем Лукьяновым появилась на свет единственная дочь артистки Оксана. Родители считали, что малышка продолжит их актерскую династию, поскольку она начала сниматься в кино уже в детстве. А после окончания школы девочка поступила в театральный вуз.

Но очень скоро она поняла, что выбранная профессия ее совсем не привлекает. Тогда наследница артистов решила попробовать свои силы в журналистике. Получилось весьма успешно, и ее жизнь стала налаживаться. Но широкой публике она известна только благодаря своим интервью и воспоминаниям о матери, которая скончалась в 2005 году.

Сегодня Оксана живет в родительской квартире и не любит рассказывать о себе. Она родила сына Александра, но создать крепкую семью с отцом мальчика у нее не получилось. С возрастом женщина сильно изменилась, но в ней все еще можно разглядеть черты знаменитой актрисы. Именно поэтому поклонникам Клары Лучко больно смотреть на ее единственную дочь.