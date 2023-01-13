Даже смотреть больно: что стало с утонченной красавицей из «Сияния» (фото)

Творческие люди редко задумываются о возможных последствиях и готовы пожертвовать всем ради сотворения шедевра. Так сделал и Стэнли Кубрик, снявший культовый триллер «Сияние».

Трудно описать, что пережила главная актриса во время работы над этим фильмом. Шелли Дюваль терпела многочисленные издевательства режиссера, который стремился добиться живых эмоций, пробирающих до мурашек. Результат получился действительно шокирующим и испугал даже любителей ужасов.

Платой за такую правдоподобную игру стало психическое здоровье хрупкой девушки. Позже это повлияло и на ее карьеру, в которой теперь редко появляются новые работы. Переживания и стресс превратили красавицу с большими выразительными глазами в больную женщину. Сегодня она выглядит сильно хуже своих коллег того же возраста. Похоже, что Шелли давно перестала ухаживать за своей внешностью. Теперь этой актрисе хочется только посочувствовать.