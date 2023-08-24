Даже сменил фамилию: Кончаловский неспроста открестился от родни

Андрон Кончаловский, родной брат Никиты Михалкова, родился в звездной семье. Но он не стал прокладывать себе путь с помощью знаменитой фамилии, а, напротив, полностью сменил имя.

Так Андрей превратился в Андрона, а фамилию режиссер предпочел сначала двойную, а потом и вовсе сократил только до материнской и стал Кончаловским. Однако будущим мэтром руководило отнюдь не желание самостоятельно построить карьеру без протекции своего знаменитого отца.

Как он рассказал YouTube-каналу «Осторожно: Собчак», дело было в конфликте с родителем. Разногласия достигли таких серьезных масштабов, что старший сын решил полностью откреститься от звездного папы.

Они помирились только тогда, когда Сергей Михалков стал очень пожилым. А вот со своим братом Кончаловский так и не поддерживает связь, режиссер говорит, что они разные люди, у которых нет ничего общего.