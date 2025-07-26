Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

Казалось бы, речь идёт о мюзикле по мотивам сказки — лёгком, воздушном, праздничном фильме. Но за кулисами «Летающего корабля» режиссёры устроили актрисе и певице Полине Гагариной испытание, которое спокойно может попасть в учебники по созданию кино.

Ту саму сцену, где она поёт в клетке, переснимали 800 раз. Звезда была заперта в клетке, конструкция вращалась, а она пела.

Чем сложна сцена?

Конструкция реально крутилась, пока Гагарина пыталась одновременно держать ноты, равновесие и лицо. Голова у неё, конечно, закружилась — но кто сказал, что артисту должно быть легко?

Чтобы вы понимали масштаб — 800 дублей это в шесть раз больше, чем потребовалось Стэнли Кубрику для знаменитой сцены в «Сиянии», где Венди угрожает Джеку бейсбольной битой. Там было 127 дублей, и актриса Шелли Дюваль после съёмок просто сломалась, режиссер хотел, чтобы она и правда была на пределе.

А тут — 800, и всё ради 10 секунд экранного времени.

Кто еще в списке рекордсменов

Да, конечно, рекорд по количеству дублей принадлежит Джеки Чану: 2900 дублей сцены с воланчиком в фильме «Лорд Дракон», съемки вели 40 дней, но в итоге признали поражение. Но это Джеки Чан, человек, который сам себе каскадёр. А Полина Гагарина — певица. И всё равно врезалась в список рекордсменов, пусть и неофициально.

Почему неофициально, спросите вы? Потому что данные о фильме не зафиксировали в книгах рекордов, а лишь раскрыли в одном из интервью. А позднее режиссер Илья Учитель отметил: «Не 800, но думаю, близко к этому».

Надо ли было мучить певицу ради этой сцены? Вопрос риторический. Но если у «Летающего корабля» и не получилось стать шедевром, то хотя бы в список самых трудозатратных кадров в истории кино он точно попал, пусть и неофициально.

«Все очень плохо»: в 70-х над этим фильмом хохотали большинство советских зрителей, а у иностранцев он до сих пор вызывает грусть.