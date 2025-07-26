Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

26 июля 2025 12:48
Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

Вошла в список самых утомительных сцен в истории мирового (!) кино.

Казалось бы, речь идёт о мюзикле по мотивам сказки — лёгком, воздушном, праздничном фильме. Но за кулисами «Летающего корабля» режиссёры устроили актрисе и певице Полине Гагариной испытание, которое спокойно может попасть в учебники по созданию кино.

Ту саму сцену, где она поёт в клетке, переснимали 800 раз. Звезда была заперта в клетке, конструкция вращалась, а она пела.

Чем сложна сцена?

Конструкция реально крутилась, пока Гагарина пыталась одновременно держать ноты, равновесие и лицо. Голова у неё, конечно, закружилась — но кто сказал, что артисту должно быть легко?

Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

Чтобы вы понимали масштаб — 800 дублей это в шесть раз больше, чем потребовалось Стэнли Кубрику для знаменитой сцены в «Сиянии», где Венди угрожает Джеку бейсбольной битой. Там было 127 дублей, и актриса Шелли Дюваль после съёмок просто сломалась, режиссер хотел, чтобы она и правда была на пределе.

Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

А тут — 800, и всё ради 10 секунд экранного времени.

Кто еще в списке рекордсменов

Да, конечно, рекорд по количеству дублей принадлежит Джеки Чану: 2900 дублей сцены с воланчиком в фильме «Лорд Дракон», съемки вели 40 дней, но в итоге признали поражение. Но это Джеки Чан, человек, который сам себе каскадёр. А Полина Гагарина — певица. И всё равно врезалась в список рекордсменов, пусть и неофициально.

Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

Почему неофициально, спросите вы? Потому что данные о фильме не зафиксировали в книгах рекордов, а лишь раскрыли в одном из интервью. А позднее режиссер Илья Учитель отметил: «Не 800, но думаю, близко к этому».

Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан

Надо ли было мучить певицу ради этой сцены? Вопрос риторический. Но если у «Летающего корабля» и не получилось стать шедевром, то хотя бы в список самых трудозатратных кадров в истории кино он точно попал, пусть и неофициально.

«Все очень плохо»: в 70-х над этим фильмом хохотали большинство советских зрителей, а у иностранцев он до сих пор вызывает грусть.

Фото: Кадр из фильма «Сияние» (1980), «Летучий корабль» (2024), «Лорд дракон» (1981)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Читать дальше 27 июля 2025
У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными Читать дальше 26 июля 2025
Два эти фильма идут в мировом прокате ноздря в ноздрю и уже собрали более полумиллиона долларов: сложно себе представить такие цифры и рейтинги Два эти фильма идут в мировом прокате ноздря в ноздрю и уже собрали более полумиллиона долларов: сложно себе представить такие цифры и рейтинги Читать дальше 26 июля 2025
У Балабанова был не только триумф в виде «Брата», но и очевидный провал: фильм, который оказался слишком тяжелым даже для фанатов У Балабанова был не только триумф в виде «Брата», но и очевидный провал: фильм, который оказался слишком тяжелым даже для фанатов Читать дальше 26 июля 2025
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему Читать дальше 26 июля 2025
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Читать дальше 26 июля 2025
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Читать дальше 26 июля 2025
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры Читать дальше 25 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше