«Даже симпатичнее Кабаевой»: невесткой Винер оказалась молодая гимнастка (фото)

Единственный сын Ирины Винер Антон счастлив во втором браке. Наследник именитого тренера отхватил себе молодую красотку: Александра младше него на 20 лет.

В социальных сетях горячо обсуждается семейное фото наставницы звезд художественной гимнастики. Поклонники приятно удивлены тем, как очаровательна невестка Ирины Александровны.

Многие увидели ее сходство с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, которая всегда была любимицей Винер. Нашлись и такие, кто заметил, что светловолосая барышня с обворожительной улыбкой гораздо привлекательнее прославленной спортсменки.

«Очень красивая невестка», «Эта девушка даже симпатичнее Кабаевой», «Какая хорошенькая!» — пишут в Сети.

Супруга Антона Винер в детстве увлекалась художественной гимнастикой, но впоследствии от этого вида спорта отказалась. Для себя она выбрала профессию дизайнера интерьера. При этом успевает не только строить карьеру, но и заниматься воспитанием двоих детей — сына Эйтана и дочери Зои.