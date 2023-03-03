Даже школьник справится с этим тестом на знание английского: что насчет вас?

В современном мире большое значение имеет знание иностранных языков. Без него как без рук - даже если вы собираетесь работать и жить в России, ведь многие компании успешно сотрудничают с зарубежными, и работникам важно свободно говорить по меньшей мере на английском. Кроме того, многие современные родители мечтают вырастить своего ребенка билингвом - то есть тем, кто владеет двумя языками, как родными. В связи с этим возникает вопрос: в каком возрасте стоит начинать учить языки, чтобы добиться желаемого результата? По мнению педагогов и психологов, активнее всего дети усваивают новые знания в промежутке между 1,5 и 9 годами. Именно в этом возрасте у малыша формируются речевые навыки. Соответственно, его мозг будет с равным успехом воспринимать как родной, так и иностранный язык. С возрастом структуры мозга, ответственные за развитие речи, теряют былую подвижность, поэтому взрослым изучение языка с нуля дается сложнее.

Чем вы занимались на уроках английского языка - считали ворон или жадно впитывали новые знания? Под силу ли вам справиться с заданиями, которые по плечу любому современному школьнику? Проверьте свой языковой скилл с помощью нашего теста.