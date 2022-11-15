Даже шея исчезла: вы не узнаете в этой располневшей «бабушке» ведьму Сабрину

Мелисса Джоан Харт стала настоящей звездой благодаря сериалу «Сабрина — маленькая ведьма». Тысячи подростков по всему миру следили за приключениями юной ведьмы, а самые преданные поклонники копировали ее яркий стиль. Фанаты были уверены в успехе молодой артистки, но роль в ситкоме оказалась самой яркой в ее карьере.

После «Сабрины» актрису можно было увидеть еще в нескольких популярных проектах, а самым известным и продолжительным среди них стал «Мелисса и Джоуи». Однако карьерные неудачи не расстраивали знаменитость: в 2003 году она вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона и старается уделять как можно больше времени семье и детям.

О своей жизни 46-летняя актриса рассказывает в социальных сетях. Там она делится личными кадрами и новыми проектами. При этом Мелисса старается всегда показывать честные снимки, не используя фотошоп, как другие знаменитости. В жизни она тоже не стремится к омоложению, отказываясь от походов к косметологу или пластических операций, а несколько лет назад актриса даже поправилась на 20 килограммов, поскольку перестала заниматься спортом.

Подобное отношение разделило ее поклонников на два лагеря. Одни хвалят Мелиссу за смелое отношение к естественному старению, тогда как другие ее осуждают. Как уверены пользователи Сети, артистке нужно следить за собой и своим здоровьем.