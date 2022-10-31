Даже шеи не видно: народ ахнул от вида растолстевшего сына Ефремова

Сын актера Михаила Ефремова Никита на днях шокировал публику резкими изменениями своей внешности. Популярный актер резко набрал вес, который теперь составляет целых 140 килограммов. Узнать артиста сейчас попросту нельзя: при взгляде на Никиту заметно, что у него пропала даже шея, а размер его одежды увеличился до 56-го.

На такой шаг Ефремов-младший пошел ради съемок в четвертом сезоне популярного сериала «Содержанки», где он играет роль влиятельного чиновника Аркадия Булавкина. Артист в полном восторге от этой роли и совершенно не жалеет о жертвах, на которые ему пришлось пойти.

Правда, половина от набранного веса — это заслуга гримеров, подобравших для Ефремова специальные силиконовые накладки на лицо и тело, которые создают визуальный эффект полноты и в общей сложности весят почти 70 килограммов. Это всего лишь чуть меньше, чем весит сам Никита.