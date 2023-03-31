Даже семья Фредди Меркьюри не знает, где его могила: кто скрывает эту тайну

Легендарный солист группы Queen Фредди Меркьюри, скончавшийся в 1991 году от СПИДа, совсем не хотел, чтобы многочисленные фанаты устраивали давку на его похоронах. Поэтому он оставил своей любимой женщине Мэри Остин четкие инструкции на тему того, как сохранить место его захоронения в тайне.

Мэри отнеслась к последней воле музыканта со всей ответственностью. После его кремации в ноябре 1991 года урна с прахом Фредди два года простояла в комнате Остин, прежде чем она отвезла ее к тому месту, где должна была быть могила Меркьюри. С тех самых пор только она одна знает эту тайну, скрыв ее даже от семьи исполнителя.

Исследователи и фанаты выдвигают множество версий о том, где могут покоиться останки одного из величайших вокалистов в мировой истории, включая даже Занзибар, где он родился. Но на все попытки узнать правду Мэри Остин отвечает отказом, обещая унести эту тайну с собой в могилу.