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Даже самые образованные люди делают ошибки в этих словах: проверьте себя

3 сентября 2023 11:45
Даже самые образованные люди делают ошибки в этих словах: проверьте себя

Не поможет и заучивание правил.

Среднестатистический россиянин тратит в образовательных учреждениях годы на изучение родного языка. Сначала это школа, затем — вуз или колледж и техникум.

Но даже такая основательная база иногда не гарантирует отсутствие ошибок в речи. Есть некоторые слова, на которых «спотыкаются» и самые образованные жители страны. И любой человек задумается перед тем, как вывести их на письме.

Лидирует среди них наречие «впоследствии», которое пишут то слитно, то раздельно. На самом деле приставку «в» нужно использовать в этом случае вместе, так как это обстоятельство равнозначно по смыслу другим словам, например «позднее» или «затем».

Еще больше смущает русских людей словосочетание «в общем». Его часто пишут слитно, так как путают с наречием «вообще». Однако здесь речь идет о вводном слове с предлогом, а значит, необходимо раздельное написание.

И, наконец, замыкает список наречие «исподтишка». Оно всегда должно использоваться лишь в слитном виде безо всяких дефисов.

Фото: Unsplash
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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