Даже самые известные актеры отвратительно пахнут: о причине точно не задумывались

Мечтая оказаться наедине с красавчиком с больших экранов, прекрасным дамам нужно быть готовыми к неприятному сюрпризу. Рядом с известными актерами нужно задерживать дыхание, чтобы не ощущать исходящего от них неприятного запаха.

Как оказалось, далеко не всегда звезды пахнут как в рекламе дорогого элитного парфюма. По крайней мере, на съемочной площадке им точно не до сладких ароматов. Мало кто задумывается над тем, что артисты вынуждены щеголять перед камерой в одежде, которую никогда не стирали.

К сценическим костюмам киношники относятся гораздо бережнее, нежели к обонятельным рецепторам знаменитостей и тех, кто их окружает.

Чтобы вещи не выцветали и не теряли форму, их не отдают в прачечную, а чтобы они казались свежими, протирают спиртосодержащей жидкостью. В некоторых случаях актерам приходится ходить в одном и том же одеянии целыми неделями, поэтому особо чувствительным к запахам лучше держаться от них подальше.