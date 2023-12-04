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Даже самые известные актеры отвратительно пахнут: о причине точно не задумывались

4 декабря 2023 08:45
Даже самые известные актеры отвратительно пахнут: о причине точно не задумывались

Мойдодыр был бы в ужасе.

Мечтая оказаться наедине с красавчиком с больших экранов, прекрасным дамам нужно быть готовыми к неприятному сюрпризу. Рядом с известными актерами нужно задерживать дыхание, чтобы не ощущать исходящего от них неприятного запаха.

Как оказалось, далеко не всегда звезды пахнут как в рекламе дорогого элитного парфюма. По крайней мере, на съемочной площадке им точно не до сладких ароматов. Мало кто задумывается над тем, что артисты вынуждены щеголять перед камерой в одежде, которую никогда не стирали.

К сценическим костюмам киношники относятся гораздо бережнее, нежели к обонятельным рецепторам знаменитостей и тех, кто их окружает.

Чтобы вещи не выцветали и не теряли форму, их не отдают в прачечную, а чтобы они казались свежими, протирают спиртосодержащей жидкостью. В некоторых случаях актерам приходится ходить в одном и том же одеянии целыми неделями, поэтому особо чувствительным к запахам лучше держаться от них подальше.

Фото: кадр из фильма "Сумерки" (2007)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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