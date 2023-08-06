Даже с больной спиной Плющенко вытворяет на льду такое, что многим и не снилось (видео)
Фигурист остается в потрясающей форме.
Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру, когда ему был 31 год. Фигурист отказался от участия в крупных международных соревнованиях из-за проблем со спиной. Обострение старой травмы произошло на зимних Олимпийских играх в Сочи.
Для россиян новость о том, что любимый многими фигурист выбыл из строя, стала чуть ли не трагедией. Однако любимое дело Плющенко не оставил. Спортсмен основал свою академию и продолжил выходить на лед. И стоит признать, что даже с больной спиной 40-летний чемпион творит невообразимые вещи.
В Сети горячо обсуждают новое видео, в котором Плющенко виртуозно катается и даже делает сложный прыжок. Поклонники не перестают восхищаться мастерством именитого фигуриста.
«Красавчик, можно смотреть бесконечно», «Настоящий трудяга», «Видно, что любит свое дело», «Прекрасен на льду. Харизма сумасшедшая. Как фигурист он уникален», — пишут в Сети.