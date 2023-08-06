Даже с больной спиной Плющенко вытворяет на льду такое, что многим и не снилось (видео)

Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру, когда ему был 31 год. Фигурист отказался от участия в крупных международных соревнованиях из-за проблем со спиной. Обострение старой травмы произошло на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Для россиян новость о том, что любимый многими фигурист выбыл из строя, стала чуть ли не трагедией. Однако любимое дело Плющенко не оставил. Спортсмен основал свою академию и продолжил выходить на лед. И стоит признать, что даже с больной спиной 40-летний чемпион творит невообразимые вещи.

В Сети горячо обсуждают новое видео, в котором Плющенко виртуозно катается и даже делает сложный прыжок. Поклонники не перестают восхищаться мастерством именитого фигуриста.