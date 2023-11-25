Даже Рязанов в ролях отказывал: почему режиссеры ополчились на добряка Светина

Стоит Михаилу Светину появиться на экране, как зрители не могут сдержать улыбку. В кадре артист очень органичен, уместен и как-то наивен, как может быть наивен только ребенок. Артисты завидуют такому таланту, а зеваки восхищаются. Однако даже преданные зрители не знают, какой демон прятался за славным и добродушным «фасадом».

Карьеру в комедийном жанре Светин построил поздно: ему уже было больше 40 лет. В более раннем возрасте он собирался стать музыкантом. И даже закончил музыкальное училище, играл на гобое. Уже ближе к 30 он передумал и решил поступать в театральный, но его никуда не взяли. Профессиональное образование получить не удалось. Неудачи молодого энтузиаста не сломили.

Он вернулся в Ленинград, чтобы отправиться к Аркадию Райкину. Артиста он караулил семь дней, прямо на лестнице в доме, где тот жил. Наглостью и нахрапом добился прослушивания. Райкин на удивление сдался и даже в труппу взял. Более того, похлопотал о гостинице и о приличном гонораре.

Начинающий артист вытащил счастливый билет. Но воспользовался им весьма странным образом. Запил, загулял и всюду, где бывал, закатывал буйные скандалы, сопровождавшиеся репликами: «Я — ученик Райкина!» Вдвойне удивительно, что Райкин такое поведение очень долго терпел и нянчился с артистом как с ребенком. Однако драку с коллегой стерпеть не смог, и скандалисту все же указали на дверь.

Новый шанс актер получил уже после сорока лет. Его пригласили в Малый драматический театр в Ленинграде. Затем заметили и в кино. Леонид Гайдай пригласил его в свою киноработу «Не может быть!». У Светина был огромный шанс закрепиться в индустрии, войти в команду постоянных актеров Гайдая. Но на съемочной площадке он вел себя просто ужасно, спорил с режиссером, давал указания операторам. Стоит ли удивляться, что Гайдай отказался впредь приглашать его в свои фильмы.

Не смог вытерпеть Светина и Эльдар Рязанов. Причем он даже не дал артисту шанса остаться на съемочной площадке. Режиссер вспылил и выгнал скандалиста прямо в разгар рабочего дня, поэтому тот даже не доиграл сцену.