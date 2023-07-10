Даже руки не пожмет: Певцов, не раздумывая, публично плюнул в известного режиссера

Артист не стал скрывать свою позицию.

Дмитрий Певцов отказался сниматься в предстоящем альманахе «Я люблю тебя, Россия». И главная причина отказа — режиссер Константин Богомолов, который является художественным руководителем проекта.

Как признался Певцов NEWS.ru, ему понравилась задумка готовящейся ленты и он был не против поработать с режиссерами, которые поставят несколько короткометражных фильмов, посвященных России.

Однако когда он увидел, что полностью за весь проект отвечает муж Ксении Собчак Константин Богомолов, сразу же отказался от работы и вернул сценарий продюсерам.

Как оказалось, Певцов не готов даже «стоять рядом в титрах» с постановщиком и художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

При этом Певцов не стал уточнять, почему именно он так относится к знаменитому режиссеру. Но подчеркнул, что не согласится с ним работать даже за очень большой гонорар.