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Даже руки друг другу не подадут: Аллочка и Майкл из «Универа» возненавидели друг друга после одного случая

24 июня 2023 20:00
Даже руки друг другу не подадут: Аллочка и Майкл из «Универа» возненавидели друг друга после одного случая

Почти что дошло до драки.

Сериал «Универ» был полон страстей и любовных историй. Миллионам зрителей запомнилась пара Майкла и Аллы, роли которых исполнили актеры Арарат Кещян и Мария Кожевникова. Но играя любовь, звезды на дух не переносили друг друга.

Кожевникова призналась: после съемок она перестала здороваться с коллегой.

Оказывается, в процессе работы над картиной артисты часто ссорились, порой конфликты заканчивались чуть ли не рукоприкладством.

Кещян озвучил свою версию произошедшего. Артист поведал, что все дело в разнице менталитетов. Однажды сексапильная блондинка позволила в его адрес такие слова, что Арарат Кещян так и не смог ее простить, пишет StarHit.

Фото: кадр из сериала "Универ" (2008-2011), кадр из сериала "Универ: Новая общага" (2011-2018)
Алла Новикова
Алла Новикова
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