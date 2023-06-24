Даже руки друг другу не подадут: Аллочка и Майкл из «Универа» возненавидели друг друга после одного случая

Почти что дошло до драки.

Сериал «Универ» был полон страстей и любовных историй. Миллионам зрителей запомнилась пара Майкла и Аллы, роли которых исполнили актеры Арарат Кещян и Мария Кожевникова. Но играя любовь, звезды на дух не переносили друг друга.

Кожевникова призналась: после съемок она перестала здороваться с коллегой.

Оказывается, в процессе работы над картиной артисты часто ссорились, порой конфликты заканчивались чуть ли не рукоприкладством.

Кещян озвучил свою версию произошедшего. Артист поведал, что все дело в разнице менталитетов. Однажды сексапильная блондинка позволила в его адрес такие слова, что Арарат Кещян так и не смог ее простить, пишет StarHit.