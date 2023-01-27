Даже родные смеялись: стать великим актером Куравлеву помог провал в школе

Леонид Куравлев уже при жизни считался одним из самых талантливых артистов СССР. Поклонники восхваляли его талант, и уже несколько поколений зрителей завороженно наблюдают за его игрой. При этом связать себя с актерской профессией Куравлев решился не из-за большой любви к этому виду искусства.

Как признался его сын Василий, в театральный вуз его отец решил поступить по наставлению сестры. Она однажды заметила, что Леонид не успевает ни по одному предмету, и в шутку предложила ему актерское образование, ведь там не нужно сдавать привычные экзамены. Предложение рассмешило всех членов семьи, которые не могли поверить, что молодой Куравлев когда-то окажется на сцене.

«Родные посмеялись, думали, что все это на уровне шутки и останется», — цитирует слова Василия «Московский комсомолец ».

Однако Куравлев не стал воспринимать совет как шутку. Он всерьез задумался об актерской профессии и в итоге смог поступить во ВГИК, что стало шоком для всех его родных, а на сцене дебютировал еще студентом, появившись в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет».