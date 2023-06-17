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Даже родные покинули: как живется 79-летней россиянке в абсолютной изоляции

17 июня 2023 06:45
Даже родные покинули: как живется 79-летней россиянке в абсолютной изоляции

Ее имя известно многим.

Не секрет, что в советские времена глубоко верующим людям приходилось существовать в непростых условиях. Уже в начале правления большевиков атеизм стал одной из главных составляющих государственной идеологии, и от многих религиозных атрибутов решено было избавиться. Некоторые люди смирились с положением дел, а другие надумали бежать.

Семья Лыковых выбрала второй путь, но загранице они предпочли глухую тайгу. Там на свет и появилась маленькая Агафья, имя которой сегодня известно многим, хотя она продолжает жить далеко от цивилизации.

79-летняя затворница находится практически в полном одиночестве. Она похоронила родителей, братьев и сестру. Лишь иногда к ней наведываются особо любопытные писатели или журналисты, которые в свое время и рассказали о существовании такой удивительной семьи. Агафья полностью независима и сама следит за хозяйством. По всей видимости, россиянка вовсе не планирует выходить из изоляции.

Фото: Кадр RUTUBE «Агафья»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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