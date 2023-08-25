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Даже родня не признает: ахнете, увидев Михалкова без усов (фото)

25 августа 2023 08:45
Даже родня не признает: ахнете, увидев Михалкова без усов (фото)

Он совершенно не похож на себя.

Актер и режиссер Никита Михалков плотно ассоциируется у зрителя с незабываемым тембром голоса, манерой речи и, конечно, отличительными усами-щеткой. Растительность на лице он беспрерывно носит уже около половины столетия.

Представить артиста без его знаменитых усов очень сложно. Однако в молодости он все же появлялся на экранах с гладко выбритым лицом. Но узнать Никиту Михалкова без усов практически невозможно — будто совсем другой человек.

Речь идет о картине «Я шагаю по Москве», которую снял Георгий Данелия. В ней будущий обладатель премии «Оскар» снялся в 18 лет. Жгучий статный брюнет без растительности на лице сыграл Колю.

Также увидеть Никиту Михалкова без усов можно и на архивных фото. В других же фильмах актер снимался уже в более узнаваемом образе, не соглашаясь изменить его даже ради роли.

Даже родня не признает: ахнете, увидев Михалкова без усов (фото)
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1964)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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