Даже родня не признает: ахнете, увидев Михалкова без усов (фото)

Он совершенно не похож на себя.

Актер и режиссер Никита Михалков плотно ассоциируется у зрителя с незабываемым тембром голоса, манерой речи и, конечно, отличительными усами-щеткой. Растительность на лице он беспрерывно носит уже около половины столетия.

Представить артиста без его знаменитых усов очень сложно. Однако в молодости он все же появлялся на экранах с гладко выбритым лицом. Но узнать Никиту Михалкова без усов практически невозможно — будто совсем другой человек.

Речь идет о картине «Я шагаю по Москве», которую снял Георгий Данелия. В ней будущий обладатель премии «Оскар» снялся в 18 лет. Жгучий статный брюнет без растительности на лице сыграл Колю.

Также увидеть Никиту Михалкова без усов можно и на архивных фото. В других же фильмах актер снимался уже в более узнаваемом образе, не соглашаясь изменить его даже ради роли.