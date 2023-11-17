Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже ради фильма не стала целовать: Боярская дала от ворот поворот Хабенскому

Даже ради фильма не стала целовать: Боярская дала от ворот поворот Хабенскому

17 ноября 2023 07:30
Даже ради фильма не стала целовать: Боярская дала от ворот поворот Хабенскому

Артистка затаила обиду.

Елизавета Боярская не из тех актрис, кто боится излишней откровенности в кадре. Однако на съемках картины «Ирония судьбы. Продолжение» она вдруг встала в позу и наотрез отказалась целоваться с экранным партнером Константином Хабенским.

Сначала отношения между коллегами на площадке складывались благополучно, но затем что-то пошло не так. Чем ближе была сцена с объятиями, тем мрачнее становились знаменитости.

Говорят, Боярской не понравилось, что актер вел себя с ней слишком холодно. Артистка вовсю кокетничала со звездой экрана, но тот оставался сдержанным, чем якобы страшно обидел наследницу д’Артаньяна.

Так это или нет, остается только гадать. В любом случае лицедейка настояла, чтобы они с Хабенским имитировали поцелуй. Артист лишь коснулся своими губами края губ Лизы. Со стороны всем казалось, будто они целуются по-настоящему, хотя на самом деле это было не так.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше