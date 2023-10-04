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Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок

4 октября 2023 17:00
Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок

Эмоции взяли верх.

Стоило только Андрею Миронову появиться в здании, как все женщины сходили с ума от запаха его французского одеколона. Актер был мечтой миллионов, но он сам мечтал об актрисе, которая и не думала отвечать ему взаимностью.

Звезда экрана потерял голову от Людмилы Гавриловой. Тогда он уже был знаменитым, а она только начинала свой путь в профессии. Артистка не умаляла заслуг и таланта своего коллеги, но притяжения как к мужчине к нему не испытывала.

Смириться с этим артист не мог. Однажды на гастролях он попытался изнасиловать объект своей любви. Гаврилова рассказала, что в тот вечер Миронов был в бешенстве. Он затолкнул ее в свой номер, закрыл дверь на ключ, толкнул испуганную актрису на диван. Та попыталась встать, но не смогла. Тогда Людмила Ивановна дала пощечину своему обидчику, и это привело его в чувство.

Все обошлось, но впоследствии Миронов своего все же добился. Знаменитость сдалась под напором женатого ухажера. Их роман длился три года — до тех пор, пока красавица не встретила другого мужчину.

Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, «Северная рапсодия» (1974)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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