Даже путаны обходили стороной: почему француженки недолюбливали мушкетеров

Благодаря роману Александра Дюма и многочисленным экранизациям мушкетеры считаются благородными рыцарями, которые известны честью и высокими манерами. Однако на самом деле этот образ далек от действительности.

Дело в том, что в реальной Франции того времени командиром элитного подразделения долгое время был граф де Тревиль, выходец из Гаскони. И жители тех краев славились весьма скверным нравом: они считались жадными, вспыльчивыми, хитрыми и дерзкими. Среди своих солдат де Тревиль предпочитал видеть именно соотечественников с малой родины.

Поэтому большая часть мушкетеров была гасконцами, которые не старались принимать более утонченные манеры парижан. С жителями города он вели себя крайне дерзко. И не готовы были изменяться даже ради женщин, показывая им все свое неуважение. Поэтому парижанки предпочитали не пересекаться с мушкетерами и всегда обходили их стороной.

И репутация мушкетеров была настолько плохой, что среди жителей Парижа появилось оскорбительное выражение — «мушкетерские манеры». Так характеризовали людей с самым тяжелым характером и низкими моральными качествами.