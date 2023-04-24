Даже псевдоним не нужен: удивитесь, как зовут Катю из «Взлома» на самом деле

Когда родители думают над тем, как назвать своего ребенка, они довольно часто вдохновляются людьми из близкого окружения или популярными личностями. Отец Ингрид Олеринской также не стал ломать голову и обратил свое внимание на одну шведскую актрису. Имя иностранки звучало красиво и необычно. К тому же прекрасно сочеталось с фамилией, которую унаследовала малышка.

Однако девочка стеснялась себя так называть и лишь спустя годы поняла свое преимущество перед другими людьми. Когда она захотела связать жизнь с кинематографом, то вопрос о ярком и запоминающемся псевдониме отпал сам собой. Ингрид выделялась на фоне коллег не только оригинальным именем, но и выразительной внешностью с острыми чертами лица и бездонными глазами.

Сегодня она является одной из самых успешных российских актрис. А за ее игрой можно наблюдать в триллере «Взлом», где красавица исполнила роль Кати, дочери главного героя.